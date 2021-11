수원시, 화재 피해 가구에 '긴급임시주거공간' 제공

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 화재로 거주지를 잃은 세 가정에 긴급임시주거공간을 제공했다.

수원시는 지난 3일 발생한 송죽동 다세대주택 화재로 피해를 입은 가정 중 '긴급 주거복지지원'을 신청한 3가구에 임시주거공간을 마련해줬다고 15일 밝혔다.

수원시지속가능도시재단 주거복지지원센터는 긴급임시주거공간 16호를 운영하고 있다.

시는 초록우산어린이재단의 기부금을 활용해 입주 가정에서 필요한 물품을 구매하고, 입주 주택에 비치할 예정이다.

또 송죽동, 수원시지속가능도시재단 주거복지지원센터와 긴밀히 협조해 긴급임시주거공간 입주자를 지속 관리할 계획이다.

시는 저소득 가정 중 화재, 장마, 강제퇴거, 개인파산, 실직 등 문제로 긴급한 주거공간이 필요한 시민에게 긴급임시주거공간을 제공하고 있다.

긴급임시주거공간에는 3개월 동안 머물 수 있으며, 1회 연장이 가능하다.

기우진 시 도시정책실장은 "코로나19로 인한 경제적 어려움 등으로 퇴거 위기에 놓인 주거 위기 가구를 위해 긴급임시주거공간을 운영하고 있다"며 "갑작스럽게 주거 위기를 겪는 시민들이 적시에 도움을 받을 수 있도록 관계 기관과 협의해 물량 확보에 최선을 다하겠다"고 설명했다.

