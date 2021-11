[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 12일 오후 양천구청 열린참여실에서 열린 민간어린이집연합회 성금전달식에 참석했다.

이날 전달된 1000만 원은 민간어린이집연합회 소속 보육교직원들의 성금 모금액으로, 민간어린이집연합회는 이를 양천사랑복지재단을 통해 저소득 취약계층을 도울 수 있도록 기부했다.

