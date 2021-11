세종시, 'TF 구성' 요소수 비상 관리체계 가동

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 요소수 수급 불안정에 대응해 TF 구성과 비상 관리체계 가동에 나선다.

10일 시는 이날 류임철 행정부시장을 단장으로 요소수 비상 관리 TF 첫 회의를 가졌다고 밝혔다. TF는 요소수 사용 현황과 관련 동향을 공유하고 효율적 대응방안 마련을 논의하기 위해 구성됐다.

시가 가용하는 행정관리 차량 505대 중 요소수를 사용하는 차량은 276대로 전체의 54.7%를 차지한다.

이중 소방·구급·재난출동 차량은 전체 102대 중 45대(44.1%)가 요소수를 사용하는 중이다.

현재 시는 소방·구급·재난출동 차량에 사용 가능한 요소수 2700ℓ를 확보한 상태로 이는 10개월간 사용할 수 있는 양이다.

다만 관용버스와 청소차량, 도로보수차량, 제설차량 등 일반행정 차량의 경우 연말까지 사용할 요소수가 확보돼 수급이 상대적으로 불안정한 상황이다.

이에 시는 관계기관과 협의해 일반행정 차량의 운행시간을 조정하거나 요소수가 필요하지 않은 차량을 현장에 우선 배치하는 등으로 요소수 부족 사태에 대응할 계획이다.

또 지역 대중교통이 차질 없이 유지될 수 있도록 요소수 사용 버스운행을 최소화하고 사태 장기화에 대비해 노선 조정과 운행시간 재정비 등 비상대책을 수립해 추진키로 했다.

시는 민간영역에서 매점매석 행위가 발생하지 않도록 단속도 집중할 방침이다.

류임철 단장은 "요소수 비상사태에 발 빠르게 대처해 시민 안전과 공공서비스 지원에 문제가 생기지 않도록 하겠다"고 말했다.

