여의도서 깐부 맺자!…영등포구, 제2차 붐업프로젝트 '플레이 스케이프' 개최

11~12일 여의도 타운매니지먼트 제2차 붐업프로젝트 ‘플레이스케이프’ 개최... 여의도 신영증권 앞마당서 전통놀이, 트릭아트 포토존, 사진전시회 등…현장접수로 누구나 참여 가능... 여의도 국제금융중심지 인식도 설문조사 및 홍보 활동도…개선방향 모색

[아시아경제 박종일 기자] 여의도 신영증권(국제금융로8길 16) 앞마당이 즐거운 놀이터로 변신한다.

영등포구(구청장 채현일)는 2021 여의도 타운매니지먼트의 제2차 붐업프로젝트인 ‘플레이 스케이프(Play Scape)’를 11일부터 12일까지 이틀간 신영증권 앞에서 개최한다고 밝혔다.

타운매니지먼트는 여의도 금융중심지에서 생활하는 각 주체들간 소통과 화합의 장을 마련, 상호 공감대 형성과 지역 활성화를 위해 추진하고 있는 행사로 지난 6월 동일한 장소에 야외 영화관과 시티캠핑존, 어반 가든 등의 휴식공간을 설치해 관람객들의 큰 호응을 얻었던 시네마 스케이프 행사에 이어 두 번째로 준비한 프로젝트다.

행사가 열리는 신영증권 앞마당은 지난 6월 지속가능한 지역활성화 사업의 발굴과 추진을 위해 영등포구, 신영증권, ㈜프룸이 함께 체결한 ‘여의도 타운매니지먼트 지역협의체 참여 협약’을 통해 장소를 무상으로 제공받았다.

이번 행사는 보다 활동적이고 참가자에게 특별한 경험으로 남을 전통놀이 한마당과 3D 트릭아트 포토존으로 꾸려진다.

현장 접수를 통해 모인 20~30명의 신청자들과 함께 ▲넷플릭스 화제작인 ‘오징어게임’ 속 우리나라 전통놀이인 ▲무궁화꽃이 피었습니다 ▲딱지치기 ▲구슬치기 ▲제기차기 등 게임을 진행한다.

드라마 ‘오징어게임’의 박진감과 긴장감을 실감나게 재현하기 위하여 행사 진행요원들이 핑크색 의복을 착용하고 게임진행 방식을 일부 차용해 진행할 방침이다.

또, ▲착시현상을 유도하는 3D 트릭아트 미술 작품을 전시하고 포토존을 운영, 누구나 자유롭게 들러 사진을 찍으며 즐거운 추억을 남길 수도 있다.

행사의 취지가 여의도의 매력을 알리고 함께 즐기기 위함인 만큼 여의도를 주제로 한 사진 20여 점을 전시해 새로운 시각에서 여의도를 감상할 수 있도록 하고 ‘여의도 국제금융중심지’에 대한 방문객 설문조사를 실시하여 현장의견 수렴, 개선안과 홍보 강화방안 등을 마련해나갈 계획이다.

플레이 스케이프의 운영시간은 오전 11시부터 오후 6시까지, 기상 상황에 따라 시간이 조정될 수 있다.

구는 혹시 모를 코로나19의 확산을 방지하기 위해 방문자 QR 체크인, 발열체크, 손소독 등 방역 준수사항을 철저히 실시하고, 행사 참여인원을 99명 이내로 제한, 참여인원의 질서 유지를 위해 방역전담요원도 배치할 예정이다.

행사가 마무리된 후에도 행사장 환경 정비, 방역 소독을 실시하여 구민 불편사항을 최소화하는 데 힘쓴다.

향후 구는 도시관리의 주체를 행정기관에서 민간 주도의 전환을 꾀하는 ‘타운매니지먼트’ 사업의 운영 목적을 살려 민·관이 함께 지역활성화와 도심활력을 높이기 위한 ‘거버넌스형’ 도시관리 운영에 주력해나갈 방침이다.

채현일 영등포구청장은 “플레이 스케이프에서 함께 뛰어놀며 코로나19로 인한 근심과 일상 속 스트레스를 해소, 여의도의 다양한 매력을 흠뻑 경험하게 되는 특별한 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 여의도 타운매니지먼트 사업의 추진에 힘써 여의도에 새로운 활력을 불어넣고 명실상부 글로벌 명소로 발돋움할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

