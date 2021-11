[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 한국수력원자력 고리원자력본부는 오는 11일 고리스포츠문화센터에서 영화 ‘모가디슈’를 오후 2시와 7시에 무료로 상영한다.

고리원자력본부의 최신영화 무료 상영회는 지난해 초부터 코로나19 감염증 확산으로 인해 열리지 못했다.

고리원자력본부는 정부의 코로나19 방역조치가 11월부터 단계적 일상회복으로 전환돼 22개월 만에 ‘고리 시네마데이’로 이름을 바꿔 이달부터 행사를 재개한다.

행사는 부산시의 사회적 거리두기 1차 개편 행정명령에 따라 관람객 수 100명 제한, 좌석 띄어 앉기, 취식 금지, 마스크 착용, 출입자 명부 작성 등 방역 수칙을 준수해 진행한다.

영화 관람 문의는 고리원자력본부 홍보부로 하면 된다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr