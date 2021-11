남원시, 내달까지 ‘자원순환 교육’ 실시

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시(시장 이환주)는 농촌 신활력플러스 추진단과 함께 에너지 정책에 발맞춰 내달까지 마을단위의 자원순환 교육을 실시한다고 10일 밝혔다.

추진단 지역 탄소중립 에너지전환 교육사업의 일환으로 기획된 자원순환 교육은 올바른 분리배출과 자원의 재사용에 대한 의식을 함양하고 시민들의 실천을 독려하고자 한다.

마을 주민 20여명이 참석한 가운데 진행되는 이번 교육은 11일 오후 2시 산내면 대정마을에서 이재향 비닐없는점빵 대표를 초청해 자원순환 교육을 진행한다.

교육은 크게 ▲분리배출·수거 방법 ▲남원시 분리수거 및 처리 현황 ▲쓰레기 재사용 및 재활용 등 세 가지 주제로 펼쳐진다.

일반적으로 시민들이 ‘쓰레기’라고 생각하는 다양한 자원(캔, 병, 종이, 비닐, 플라스틱)이 실제생활에서 어떻게 버려지고 처리되는지를 알아보는 시간이다.

이론 교육에 이어 실생활에서 사용할 수 있는 삼베 수세미 만들기도 진행한다.

지난달 18일에는 수지면 양촌마을에서 자원순환 교육을 실시했으며 내달까지 남원시 관내 마을을 직접 찾아가는 주민 맞춤형 자원순환 교육이 계속될 예정이다.

이환주 시장은 “시는 시민과 함께 하는 탄소중립을 실현시키고자 한다”며 “이번 교육을 통해 시민들이 분리배출에 대한 필요성을 인식하고 쓰레기의 재활용률을 높임으로써 자원의 선순환 구조를 만들어가기를 바란다”고 말했다.

