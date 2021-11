경남도, 여성 온라인 채용박람회 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도는 여성들의 폭넓은 취업 기회 제공을 위해 경남광역여성새로일하기센터와 함께 '2021년 경남지역 여성 온라인 채용박람회'를 한다고 10일 밝혔다.

이번 박람회는 오는 19일까지 '부울경 온라인 일자리박람회'와 합동으로 개최한다. 도내 9개 여성새로일하기센터와 함께 여성 구직자들을 채용할 계획이 있는 기업들을 모집해 온라인으로 진행한다.

부울경 지역 기업 240여 개사 채용관, 유튜브 채널을 통한 실시간 취업특강과 채용설명회 등이 마련된다.

특히 10일에는 울산지역(한국산업안전보건공단, 엘리미디어), 17일에는 부산지역(부산도시공사, 이케아, 롯데월드), 18일에는 경남지역(중소벤처기업진흥공단, 웰템)에서 권역별로 채용설명회를 개최해 구직자에게 생생한 취업 정보를 제공할 예정이다.

구직자는 박람회 홈페이지에서 입사 지원과 화상 채용면접에 참가할 수 있다. 또한 인공지능(AI)을 통한 자기소개서 작성과 역량검사 서비스 등 화상 취업 상담지원을 받을 수 있다.

한미영 도 여성정책과장은 "이번 여성 온라인 채용박람회에 도내 여성들이 많이 참여해 구직하는 데 보다 실질적인 도움이 되기를 바란다"고 전했다.

