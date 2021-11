관악구, 서울시 토지·지적 관리업무 평가 4년 연속 최우수구 선정

청년임차인 중개보수 감면 서비스, 부동산 분쟁조정센터 비대면 운영, 새내기 개업공인중개사 1:1 맞춤형 교육 등 인정받아

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 서울시 주관 '2021년 토지·지적관리업무 평가'에서 부동산관리 분야 ‘최우수구’로 선정됐다.

구는 이번 수상으로 2018년 부동산중개업 분야, 2019년 부동산평가 분야, 2020년 토지정책 분야에 이어 4년 연속 최우수기관 수상구로 이름을 올리는 영예를 안았다.

이번 평가는 서울시에서 25개 자치구를 대상으로 토지정책, 부동산평가, 부동산관리, 공간측량, 지적재조사 5개 분야에 대한 추진실적을 평가해 수상구를 선정했다.

구는 ▲청년임차인 중개보수 감면 서비스 및 홍보 ▲부동산 분쟁조정센터 비대면 운영 ▲신규 개업공인중개사 1:1 맞춤형 교육 ▲관악부동산 안심안내 문자서비스 등을 추진해 우수사례 및 업무개선 성과에서 높은 평가를 받았다.

특히 청년인구 비율 전국 최고인 구의 특성을 고려해 ‘청년 임차인 중개보수 감면 서비스’를 운영, 청년 임차인의 경제적 부담 완화와 보호에 앞장서 구민들에게 큰 호응을 얻었다.

코로나19 시대에 맞춘 비대면 운영과 맞춤형 서비스도 좋은 평가를 받았다.

구민의 부동산 분쟁 고민 해결사 역할을 톡톡히 하고 있는 ‘부동산 분쟁조정센터’를 비대면 방식으로 전환해 지속적으로 운영, 새내기 개업공인중개사에게 1:1 맞춤형 교육을 실시해 중개사고를 미리 예방하려고 했다.

또 주거취약계층인 임차인에게 ‘관악부동산 안심안내 문자서비스’를 통해 확정일자 부여, 계약만료에 맞춰 단계별로 정보를 제공, 외국인에게는 해당 국적 언어(영어, 중국어, 베트남어)로 정보를 제공했다.

구 관계자는 "구민을 위한 맞춤형 부동산 행정서비스를 제공하기 위한 노력들이 우수한 성과로 이어져 기쁘다“며 ”앞으로도 구민 목소리에 더욱 귀 기울이며 부동산 거래 중개문화 선진화를 위해 최선을 다하겠다“고 말했다.

