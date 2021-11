신라스테이, 지역색 담은 '로컬 감성 식도락 호캉스' 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 신라스테이는 지역의 여행 명소 및 향토 기업과 손잡고 지역색을 입힌 '로컬 감성' 패키지를 선보인다고 10일 밝혔다.

'로컬 감성' 패키지는 단계적 일상회복과 함께 지역의 관광 활성화를 위해 지역의 관광 명소도 둘러보고 대표 특산품들도 맛볼 수 있는 '제주 스페셜 혼저옵서예'와 '울산 달빛 마실' 두 가지 패키지로 기획했다.

신라스테이 제주의 '제주 스페셜 혼저옵서예' 패키지는 제주의 사회적 기업과 손잡고 선보인다. 제주 특산물로 만든 다양한 먹거리를 비롯해 지역 내 창작자가 만든 굿즈도 저렴하게 구입 할 수 있다.

신라스테이 제주 프리미어 디럭스 객실 미니바에는 제주의 건강한 맛을 담은 메뉴를 준비했다. 100% 제주산 감귤로 만들어진 감귤칩, 감귤과즐, 감귤쌀칩과 제주 딱새우 맛을 느낄 수 있는 컵라면, 감귤의 풍미가 함유된 수제 맥주 등 6가지로 구성했다.

제주지역 창작자들이 모여 만든 편집샵 콘셉트의 감성소품샵 '베리제주'에서 제주를 주제로 만든 다양한 굿즈, 패션 아이템을 구경하고 저렴하게 구입할 수 있는 할인권도 제공된다. 독특한 전통주를 소개하는 '제주한잔 세화' 매장에서 지역 명주를 음미할 수 있는 시음권도 제공한다.

패키지는 프리미어 디럭스 객실(1박), 미니바 무료 제공, 파란공장 '베리제주'(10% 할인권 1매), 파란공장 '제주한잔 세화' 전통주 시음권(1매), 신라스테이 시그너처 베어(1개)로 구성됐다. 12월 말까지 신라스테이 제주에서 이용할 수 있다.

신라스테이 울산의 '울산 달빛 마실(Starry Night)' 패키지는 울산 야경 명소를 감상하고 지역 대표 수제맥주 브랜드 '트레비어(TREVIER)'도 맛볼 수 있는 구성이다.

패키지는 이용 인원에 따라 2인 또는 3인 상품으로 선택해 예약할 수 있다. 구성은 스탠다드 객실 (1박), 야경투어 차량 픽업 및 샌딩 서비스, 트레비어 맥주 선물세트(1개, 4캔), 레이트 체크아웃 오후 2시 특전, 아임밤 입욕제(1개, 선착순 제공)로 구성됐다. 12월25일까지 신라스테이 울산에서 매주 토요일에 한해 이용 가능하다.

