티케이케미칼 은 올해 3분기 영업이익이 152억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환 했다고 10일 공시했다.

매출은 1852억원으로 전년 동기 대비 77% 증가했다. 당기순이익은 1425억원으로 같은 기간 6104.2% 늘었다.

