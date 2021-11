[아시아경제 공병선 기자] 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 116,800 전일대비 2,500 등락률 +2.19% 거래량 1,443,117 전일가 114,300 2021.11.10 10:19 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향"‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제화이자에 엇갈린 국내 증시…코스피, 낙폭 줄이며 2960선 마감 close 는 올해 3분기 영업이익이 102억원으로 전년 동기 대비 74.8% 감소했다고 10일 공시했다.

매출은 964억원으로 전년 동기 대비 18.5% 감소했다. 당기순이익은 268억원으로 같은 기간 3.5% 줄었다.

