20주년 ‘서울카페쇼’ 개막…30개국 3000여개 브랜드 참가

[아시아경제 문혜원 기자]올해로 20주년을 맞은 ‘서울카페쇼’가 10일 개막한다.

오는 13일까지 서울 강남구 코엑스 전관에서 개최되는 서울카페쇼에는 30개국 625개 업체 3000여개 브랜드가 참가한다.

서울카페쇼는 20주년을 맞아 참가업체들의 신제품을 선보이는 ‘트렌드 언팩쇼 2022’ 쇼케이스를 특별히 기획했다. 또 바리스타 박승규, 커핑포스트 등 6인의 인플루언서가 전시 현장을 생생하게 전달해주는 ‘랜선투어’ 등 온·오프라인 하이브리드 행사도 함께 준비했다.

서울카페쇼는 매년 진행하고 있는 친환경 캠페인 ‘땡큐, 커피’에서 친환경 용기·패키지 브랜드 ‘네오포레’와 함께 ‘친환경 시음컵’을 배포한다. 이 시음컵은 10주가 지나면 완전히 분해 된 후 퇴비화된다. 또 기존 비닐 소재 커버와 제공되던 출입증은 종이 소재의 출입증으로 대체해 액자로, 출입증 목걸이는 마스크 스트랩으로 사용할 수 있게 해 현장 폐기물을 최소화한다.

로스터리 공동관 ‘커피앨리’는 스페셜티 커피 문화를 널리 전파하고, 국내 로스터리 카페를 양성 및 소개하기 위해 기획됐다. 뉴욕 세이커피의 스페셜티 커피를 국내에 단독으로 선보이는 아러바우트, 다양한 컬러를 활용한 커피 쇼룸 ‘다이어 커피’ 등 총 32개의 글로벌 브랜드가 참여한다.

세계의 커피 업계 리더들이 참가해 커피 시장 동향을 분석하고 커피 산업의 지속가능성을 논의하는 ‘제10회 월드커피리더스포럼’은 ‘Refocus, Revive, Reboot ? 위기를 기회로: 포스트 코로나 시대 커피 시장’을 주제로 진행된다.

이 외에도 서울카페쇼는 서울카페쇼 참관객 100인이 기증한 컵으로 완성된 컵 탑 조형물 등 여러 참여 프로그램으로 구성된 20주년 특별 기념관과 호주 주빈국관, 커피업계의 인기 제품과 신제품을 한자리에서 만나볼 수 있는 ‘체리스 초이스’, 싱가포르, 태국 등 아세안 10개국의 식음료 문화를 경험할 수 있는 한-아세안 파빌리온, 세계 최초 온오프라인 크로스오버 경연대회 ‘월드커피배틀’ 등을 선보인다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr