이마트24, 유튜버 ‘와디’와 손잡고 한정판 커플양말 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 신발 전문 유튜버 ‘와디’와 협업한 한정판 커플 양말을 판매한다고 10일 밝혔다.

커플양말은 와디가 선보인 양말 브랜드 올아이즈다운이 이마트24 고객들을 위해 자체 제작한 것으로 여성용은 그린, 남성용은 블랙으로 디자인했다.

오는 11일부터 15일까지 이마트24 앱에서 예약구매를 통해 양말을 결제하고, 수령할 점포와 원하는 날짜를 선택하면 된다. 예약 구매한 상품은 원하는 날짜에 이마트24 점포에서 수령할 수 있다.

커플양말을 구입한 고객 중 추첨을 통해 2명에게 150만원 상당의 운동화를 경품으로 제공한다.

이마트24 관계자는 “MZ세대(밀레니얼+Z세대)들이 관심 가질 만한 이색적인 마케팅과 상품을 지속적으로 선보이고 있다”며 “이러한 차별화 전략을 통해 잠재적 단골고객을 확보해 나갈 계획이다”고 말했다.

