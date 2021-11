이마트, 창립 28주년 기념행사…삼겹살·목심 40% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트가 오는 11일부터 다음달 1일까지 창립 28주년을 맞이해 고객 감사 행사를 진행한다고 10일 밝혔다.

대표 상품으로 11일부터 17일까지 삼겹살과 목심을 행사 카드로 결제 시 40% 할인한다. 이번 행사는 한돈자조금관리위원회와 함께 기획했으며 평상시 한 달가량 판매할 물량인 삼겹살 200t과 목살 70t 등 총 270t을 준비했다.

제주산 참조기는 평소 가격의 반값에 판매한다. 물량 또한 일주일 행사로는 역대 최대 물량이자 두 달치 판매 물량에 달하는 30톤을 확보했다. 전복과 장어 등 수산물도 최대 40% 할인한다. 컵라면과 즉석밥, 만두 등 가공식품도 할인 판매하고, 행사 카드로 골프용품을 구매하면 금액에 따라 신세계 상품권을 최대 20만원 증정한다.

SSG닷컴도 11일부터 다음달 1일까지 이마트 창립 28주년 연계 행사를 열고 이마트몰 쓱배송·새벽배송 무료배송 쿠폰을 발급한다.

이마트 관계자는 “11월 3주간 이마트 창립 28주년 기념 행사를 대대적으로 진행해 10월 쓱데이의 열풍을 이어간다”며 “대표 상품 가격 할인은 물론 다양한 기획상품 및 사은행사 등 풍성한 고객 혜택을 준비했다”고 말했다.

