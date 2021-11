모더나 백신 78만회분 폐기 사태… 당국 "일정 부분 백신 폐기는 불가피"

[아시아경제 이춘희 기자] 모더나 백신이 지난달에만 78만회분이 폐기된 데 대해 보건 당국이 전 국민 기본접종 일정이 종료되면서 신규 예약 규모가 줄어든 데 따른 것으로 일정 부분의 백신 폐기는 불가피하다고 해명했다.

코로나19 예방접종대응추진단은 9일 오후 보도설명자료를 통해 "현재까지 코로나19 예방접종은 약 8167만회 이뤄졌고, 백신 폐기량은 약 107만도즈(회분)로써 전체 접종량 대비 1.35% 수준"으로 "신속한 접종률 제고와 국민의 접종 편의성 제공을 위해 일정부분의 백신 폐기는 불가피하다"고 설명했다.

최연숙 국민의당 의원은 질병관리청으로부터 받은 '백신 폐기 현황' 자료에 따르면 지난달 1~25일에 코로나19 백신 총 7만8367병(78만1477회분)이 폐기됐고, 이 중 모더나 백신이 7만7454병(77만4545회분)이라고 밝혔다. 지난달 25일 기준 국내에서 폐기된 전체 백신이 8만1575병(80만6022회분)인 점을 감안하면 지난달 폐기된 모더나 백신이 전체 폐기 백신의 96.1%에 달하는 셈이다.

고재영 질병관리청 대변인은 이에 대해"10월에 전 국민 기본접종 일정이 종료되는 시기로 신규 예약 규모는 점차 감소했고 코로나19 백신이 다회용 백신이기 때문에 일별 예약 인원수 이상의 사전 배송이 필요했다"며 "해동 후에는 냉장 유효기간이 30일로 비교적 짧아서 장기간 보관이 어렵다"고 설명했다. 또한 "모든 기관에서 미접종자의 당일 예방접종을 원활하게 진행할 수 있도록 백신을 배정해 배송했고, 이미 배송됐던 의료기관 보관 백신 중에서 폐기가 발생했다"고 덧붙였다.

이 중 특히 모더나 백신에 폐기가 집중된 데 대해 홍정익 추진단 예방접종관리팀장은 "모더나 백신의 경우 예방접종센터에서는 접종하지 않고 위탁의료기관에서만 접종을 해 냉장 상태로 배송을 하게 된다"고 설명했다. 이에 더해 "18~49세의 접종이 끝난 이후에 소아·청소년은 화이자 백신만 접종하게 됨에 따라서 모더나 백신의 잔여백신 활용도가 많이 떨어지게 됐다"고 덧붙였다. 이로 인해 유통기한이 임박한 백신에 대한 사용량이 감소하며 폐기가 많이 발생하게 됐다는 설명이다.

반면 화이자 백신은 위탁의료기관과 함께 예방접종센터에서도 접종이 이뤄지는 차이가 있다는 설명이다. 화이자의 경우 위탁의료기관에는 모더나와 비슷하게 해동한 상태에서 유통기한이 30일인 냉장 상태로 배송이 이뤄지지만, 예방접종센터에는 유통기한이 6개월인 냉동 상태로 배송이 이뤄지고 이후 필요한 양만큼만 해동을 해 사용하면서 폐기량이 줄었다는 것이다.

추진단은 "신속한 접종률 제고와 또 국민의 접종 편의성 제공을 위해서 일정 부분 백신 폐기는 불가피할 것으로 예상이 되고 있다"며 "접종기관에 선입선출 원칙에 따른 백신 사용을 지속적으로 안내하고, 유효기간 임박 백신은 잔여백신 여부와 관계없이 사용하도록 하는 조치를 실시한 바가 있다"고 전했다.

또한 앞으로 위탁의료기관 요일제를 진행해 분산된 예약을 집중시켜서 효율적으로 접종이 이루어질 수 있도록 하는 한편 여유 분량의 경우는 보건소로 배송해서 폐기를 최소화할 예정이라고 설명했다.

