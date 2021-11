[포토] "빼빼로로 사랑 전하세요"

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주지역 롯데마트에서 오는 11일 빼빼로데이를 맞아 사랑하는 가족과 친구와 동료 등의 지인들에게 따뜻한 응원의 메시지를 전할 수 있는 메시지가 새겨진 다양한 맛의 빼빼로를 선보이고 있다.

