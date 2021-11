"실리콘밸리 가자" 내일부터 K-글로벌@실리콘밸리2021 개최

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 국내 ICT 기업의 미국 진출과 투자유치를 지원하는 'K-Global@Silicon Vallley 2021' 행사를 9~11일 개최한다고 8일 밝혔다.

올해 10회째를 맞는 이 행사에는 국내 55개 디지털 기업과 미국 현지 투자사 관계자·바이어 등 600여명이 참가한다. 코로나19 여파로 지난해에 이어 올해도 온라인으로 진행된다.

올해는 코로나19를 계기로 가속화되고 있는 ‘디지털 전환’을 주제로 ICT 이노베이션 포럼, 국내·외 창업기업의 피칭대회, 온라인 수출상담회 등 프로그램들이 마련됐다.

행사 첫날 열리는 ICT 이노베이션 포럼에서는 팬데믹으로 변화된 글로벌 비즈니스 환경을 살피고 주요 기업들의 대응과 앞으로 펼쳐질 미래를 논의한다. 또한 기조발표에서는 SK텔레콤, IBM, AWS, 트위터 등 한 ·미 양국 주요 디지털 기업 CTO 등이 연사로 나서, 디지털 전환의 경험과 성공사례를 공유한다. 패널토의 시간에는 양국 스타트업 최고경영자(CEO)들이 기업인의 관점에서 디지털 대전환이 가져올 미래상에 대하여 생각을 나눌 예정이다.

오는 10~11일 이틀간 개최되는 피칭대회는 미국 진출 및 투자유치를 희망하는 국내 16개 스타트업이 참가하는 ‘K-Pitch’와 글로벌 스타트업들이 경쟁하는 ‘I-Pitch’ 등 2개의 프로그램으로 진행된다. K-Pitch 1위 기업에게는 과기정통부 장관상과 함께 상금 1000만원이, 2위와 3위 기업에게는 각각 500만원, 300만원의 상금이 수여된다. 1·2위 기업에게는 다음 날 ‘I-Pitch’에 한국 대표로 참가할 수 있는 자격이 부여된다.

오는 11일 I-Pitch에서는 한국을 포함한 8개국의 11개 팀이 선의의 경쟁을 펼친다. 1~3위 기업에게는 소정의 상품과 함께 실리콘밸리 현지 투자사 및 바이어와의 네트워킹 기회를 제공한다.

이와 함께 행사기간 수출상담회에서는 온라인 전시에 참여한 39개사가 IBM, AWS, 비자, 테슬라 등 글로벌 기업과의 1:1 화상 상담을 진행한다. 화상상담과 연계한 컨설팅, 소규모 웨비나, 기업·바이어와의 SNS 연결 등 수출 성과를 제고하기 위한 프로그램도 함께 지원된다.

조경식 과학기술정보통신부 제2차관은 “전세계적으로 가속화되고 있는 디지털 대전환은 창의적 아이디어와 혁신적 기술로 무장한 스타트업들에게도 새로운 기회가 되고 있다”며 “디지털 스타트업들이 ’K-Global@Silicon Vallley 2021’ 참가를 통해 더 넓은 세계로 도약할 수 있도록 필요한 지원들을 적극적으로 제공하겠다.”고 밝혔다.

