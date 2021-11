[아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군 청소년동아리 소·나·무와 장성라이온스클럽 회원 30여 명이 6일 연탄배달 봉사에 나섰다. 이날 독거노인가구 등에 전달된 3000장 분량의 연탄은 청소년들이 팔찌를 만들어 판매한 수익금과 클럽 회원들의 기부금으로 마련되어 의미를 더했다.

아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr