"아마존과 십일절이 만났다" 11번가, '아마존 세일 페스티벌' 진행

[아시아경제 김유리 기자] 11번가는 국내 해외직구족을 겨냥한 쇼핑 혜택을 모은 '아마존 세일 페스티벌'을 진행한다고 7일 밝혔다.

'2021 십일절 페스티벌'을 기념해 오는 11일까지 진행되는 '아마존 세일 페스티벌'에서는 '아마존 글로벌 스토어'의 인기 브랜드와 상품을 대상으로 단독 딜을 만나볼 수 있다. 뷰티 카테고리 딜 상품은 최대 55%, 식품·건강 카테고리 딜 상품은 최대 50%, 디지털·가전 카테고리 딜 상품은 최대 35% 할인된 가격에 선보인다.

11번가는 SK텔레콤의 구독 패키지 상품 '우주패스' 가입 고객에게 오는 10일까지 아마존 글로벌 스토어 상품 구매 시 사용할 수 있는 1만원 할인쿠폰(SK페이 전용, 7만원 이상 구매 시)을 매일 ID당 1장씩 발급하며 오는 11일엔 우주패스 가입 고객 대상 '7000원 할인쿠폰(SK페이 전용, 5만원 이상 구매 시)과 10개 신용카드사 1만원 할인쿠폰(SK페이 전용, 7만원 이상 구매 시)을 추가로 제공한다.

현재 아마존 글로벌 스토어는 11번가 회원이면 누구나 2만8000원 이상 구매 시 무료 배송 혜택을 제공하고 있으며 '우주패스' 가입 고객은 구매 금액과 관계없이 상품 1개를 구매할 때도 무료 배송(일부 상품 제외) 혜택을 받을 수 있다.

11번가는 '2021 십일절 페스티벌'을 기념하는 '아마존 글로벌 스토어' 특집 라이브 방송도 진행한다. 11번가 상품기획자(MD)의 추천 상품, 선물하기 좋은 상품, 고객들이 많이 구매한 상품 등 '아마존 글로벌 스토어'의 핫한 아이템을 선별했다. 라이브 방송은 7일 오후 8시 'LIVE11'을 통해 진행된다. 디지털 기기, 헤어 케어 제품 등 총 8가지 제품을 최대 50% 할인한다.

행사 상품 구매 후 실시간 구매 인증 댓글 이벤트에 참여한 고객(8명)을 추첨해 라이브 방송에서 판매되는 제품 1개를 랜덤으로 증정하며 방송 중 고객 참여 이벤트를 통해 '스타벅스 아메리카노 기프티콘'(10명)도 제공한다.

11번가는 오는 11일까지 진행되는 '2021 십일절 페스티벌'을 통해 국내외 대표 브랜드의 십일절 특가 상품, 매시간 특가 할인 '타임딜', '라이브 방송' 등 쇼핑 혜택을 제공한다는 방침이다.

