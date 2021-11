서울고검, 조국 일가 '사모 펀드' 수사팀 감찰… 편향 수사 의혹

[아시아경제 김대현 기자] 서울고검이 조국 전 법무부 장관 일가 '사모펀드 의혹' 수사팀에 대한 감찰에 착수한 것으로 파악됐다.

5일 법조계에 따르면 서울고검 감찰부는 과거 조 전 장관 일가가 연루된 사모펀드 의혹을 조사한 서울중앙지검 수사팀이 '편향 수사'를 벌였다는 취지의 진정을 받아 감찰을 진행 중이다. 이 진정은 당시 조 전 장관 관련 부분만 수사하고, 사모펀드 배후로 지목된 '익성'(자동차 부품업체) 등 수사는 소홀히 했다는 취지다.

익성은 코링크 사모펀드 1호 투자기업으로, 사모펀드 운용사인 코링크프라이빗에쿼티 설립 과정에 자금을 지원했다는 의혹을 받는 회사다. 이에 대해 조 전 장관의 아내 정경심 전 동양대 교수와 5촌 조카 조범동씨 등은 코링크의 실운영자가 익성 측이었다고 주장했다. 이 부분 관련 수사는 현재 서울중앙지검 반부패·강력 수사1부(부장검사 정용환)가 재배당받아 진행하고 있다.

조 전 장관 일가의 사모펀드 의혹을 수사한 서울중앙지검 수사팀은 정 전 교수와 조범동씨를 자본시장법 위반 등 혐의로 구속기소했다. 조 전 장관 또한 뇌물수수 등 혐의로 불구속 기소됐다.

