한국조선해양, LNG운반선 3척 수주…총 7476억 규모

[아시아경제 이선애 기자] 한국조선해양은 오세아니아 소재 선사로부터 액화천연가스 운반선(LNGC) 3척을 수주했다고 5일 공시했다. 계약금액은 총 7476억원이다. 현대중공업이 LNGC 2척을 4984억원에, 현대삼호중공업이 1척을 2492억원에 각각 수주했다. 해당 선박은 오는 2024년까지 건조 후 인도될 예정이다.

