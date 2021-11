신한銀, 공식 SNS 채널 200만명 돌파…고객감사 이벤트 진행

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 지난 31일 기준 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널 팔로워가 200만명을 돌파했다고 5일 밝혔다.

신한은행 공식 SNS 채널은 고객과의 적극적인 소통을 위해 다양한 콘텐츠를 선보이며 지난해 7월 공식 SNS 팔로워가 150만명을 돌파한 이후 페이스북 126만명, 인스타그램 26만명, 카카오스토리 12만명, 유튜브 33만명, 네이버포스트 6만명 등 팔로우가 지속적으로 늘어나고 있다.

MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 트렌드를 반영한 신한 공식 인스타그램 채널은 지난 7월 세계적인 댄서 아이키와 헤이영 댄스 챌린지를 진행해 MZ세대에게 큰 호응을 얻었고 8월부터 은행원을 주인공으로 한 웹툰 '두근두근 뱅뱅'을 12월까지 매월 정기 연재 중이다.

신한은행 공식 유튜브 채널은 최근 MZ세대의 재테크 관심을 반영해 지난 3월 행내 전문가와 함께하는 '아는 행님, 또 오건영'을 선보여 금융용어나 경제 상황을 알기 쉽게 설명했고, 가성비 맛집 콘텐츠 '싸대기2(싸고 대박 기가막힌 맛집)'를 전국구로 확장해 재미는 물론 소상공인 활성화에 의미가 더해져 많은 인기를 끌고 있다.

한편 신한은행은 공식 SNS채널 팔로워 200만명 돌파에 대한 고객감사의 의미로 오는 14일까지 신한은행 공식 페이스북·인스타그램에서 '2(백)만큼 2벤트'를 진행한다.

이번 이벤트는 공식 SNS 200만 돌파 기념 축하메세지와 신한은행 SNS에 바라는 점 댓글 달기로 진행되며 참여자 중 추첨을 통해 치킨 쿠폰, 스타벅스 기프티콘 등 경품이 제공될 예정이다.

