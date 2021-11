GS샵, 의료 사각지대 아동 위한 '건강지원' 프로젝트 진행

GS샵-보건의료 NGO 글로벌케어 함께 저소득 취약계층 아동 지원

서울 금천구·구로구 지역아동센터 아동 1153명 대상, 무료 건강검진 서비스

[아시아경제 김유리 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 32,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 32,500 2021.11.05 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 GS샵, '영포티' 위한 패션 프로그램 '#OOTV' 선보여GS샵, 스킨케어 브랜드 '뷰(VU)' 출시…'앰플 클렌저' 첫 방송GS25, '곰표' 막걸리로 MZ세대 공략 close 이 운영하는 GS샵은 복지 사각지대에 놓인 저소득 취약계층 아동들을 지원하기 위해 '아동 건강지원 프로젝트'를 시작한다고 5일 밝혔다.

GS샵은 보건의료 비정부기구(NGO) 글로벌케어와 함께 지역아동센터 아동들을 대상으로 무료 건강검진 서비스를 제공한다고 말했다. 글로벌케어가 진행하는 총 4000만원 프로젝트 중 GS샵은 2000만원을 후원한다.

이번 '아동 건강지원 프로젝트'는 코로나19 장기화로 학교와 보건소에서 제공하던 건강검진 서비스가 비정기적으로 운영됨에 따라 취약계층 아동들이 의료 안전망에서 소외되지 않도록 기획했다.

총 3개월 동안 서울 금천구, 구로구 지역아동센터에 의사, 간호사 및 자원봉사자 의료팀이 방문하며 아동 1153명을 대상으로 신체 계측 및 비만도 검사, 활력징후 등 다양한 건강검진을 진행한다. 건강검진 중 이상 소견이 있는 아동, 청소년들은 지역 병원과 연계해 추가 검사 및 치료를 추가로 받도록 할 예정이다.

금천구 지역아동센터 아이들세상 이현경 센터장은 "코로나19로 온라인 수업을 하면서 시력 저하와 소아 비만 등 문제를 겪는 아동들이 많다"며 "이번 기회로 아이들이 건강 상태를 확인하고 후속 진료를 받으며 특히 가정형편이 어려운 경우 가계 부담을 줄일 수 있는 직접 지원까지 받을 수 있어 감사하다"고 말했다.

의료봉사자로 참여한 가톨릭관동대학교 국제성모병원 응급의학과 조태진 교수는 "당직을 마친 후 인천에서 서울까지 와서 참여했지만 막상 아이들을 만나고 나니 피곤함을 잊고 보람이 넘쳤다"며 "선한 일에 함께하게 되어 영광"이라고 말했다.

한편 GS샵은 10년째 글로벌케어와 함께하고 있으며 베트남, 미얀마, 라오스 등 동남아시아 국가에서 선천성 안면기형수술 장애 아동을 위한 사회공헌 파트너십을 진행한 바 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr