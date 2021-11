GS칼텍스, 英기관서 컴플라이언스 경영시스템 인증…업계 첫 사례

[아시아경제 김혜원 기자] GS칼텍스는 국내 에너지 업계 최초로 글로벌 인증기관으로부터 컴플라이언스 경영 시스템인 ISO37301 인증을 획득했다고 4일 밝혔다.

이번에 GS칼텍스가 글로벌 인증기관 BSI(British Standards Institution)로부터 인증받은 ISO37301은 지난 4월 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 컴플라이언스 경영 시스템에 대한 국제표준이다. 조직의 효과적인 컴플라이언스 경영 시스템을 구축·이행하기 위한 요구사항을 규정하는 지침이다.

GS칼텍스는 지난해 컴플라이언스 활동을 강화하기 위해 관련 팀을 신설해 공정거래, 반부패 등 다양한 분야의 컴플라이언스 프로그램을 기획·실행하고 있다. 나아가 반독점 컴플라이언스 책임자(ACO)를 선임해 공정거래 관련 교육 및 구성원 인식 개선을 도모하고 있다.

앞서 GS칼텍스는 2019년 '우리는 업계 최고의 경쟁력을 기반으로 가장 존경 받는 에너지·화학기업이 되겠습니다'로 비전 선언문을 구체화했다. 일상의 역할 수행부터 전사적 경영 활동까지의 모든 과정을 실행으로 연계해 그 과정부터 결과까지 존경 받을 수 있도록 하겠다는 것이다.

GS칼텍스는 지난 3월 1997년 제정된 'GS칼텍스 윤리규범'을 '기업행동규범'으로 전부 개정하고 사내외에 공표했다. 새로 개정된 규범은 기존에 산재돼 있던 다양한 규정과 정책 등을 통합하고 ESG(환경·사회·지배구조) 등 글로벌 트렌드를 반영했으며, 핸드북 형태로 제작해 임직원의 활용도를 높였다.

또한 GS칼텍스는 윤리경영을 기업문화로 정착시키기 위해 회사 및 자회사에 컴플라이언스 책임자를 선임해 운영하고 있으며 구성원의 윤리의식 강화를 위해 컴플라이언스 프로그램(CCP) 교육을 진행하고 있다.

GS칼텍스 관계자는 "이번 ISO37301 인증을 통해 이해관계자 및 고객의 신뢰를 높일 수 있는 계기가 됐다"며 "앞으로도 윤리경영 및 준법지원을 강화해 ESG 가치 실현에 나서겠다"고 밝혔다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr