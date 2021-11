SM상선, 상장 연기…연내 상장 불투명

[아시아경제 이동우 기자] SM상선은 기업공개(IPO) 추진을 잠정 연기한다고 3일 밝혔다.

SM상선은 지난 1~2일 간 기관투자자 수요 예측을 진행했으나 최근 고전하고 있는 공모주 시장의 분위기와 피어(PEER) 그룹 및 해운주의 주가 정체로 에스엠상선 공모주에 대한 시장의 가치평가가 기대 수준에 미치지 못한다고 판단해 주관사인 NH투자증권과 협의해 향후 IPO 일정을 잠정 연기하기로 했다.

전 세계 글로벌 해운사들이 연일 사상 최대 수준의 수익을 올리고 회사의 주가 역시 상승하고 있지만, 국내에서는 이러한 수익성 개선에도 불구하고 해운시황 피크아웃에 대한 과도한 우려, 공모주 시장 수요 감소, 국내외 증시 우려로 적절한 가치 평가를 받지 못한다고 판단한 것이다.

SM상선은 "상장 예비심사를 무사히 통과하는 등 절차상 모든 준비를 마쳤지만 급하게 상장을 완료하기 보다 당분간 시장의 우려를 불식 시키고 시장을 면밀히 관찰해 공모시장 수요가 회복되는 적정 시점에 상장을 재추진하기로 결정했다"고 설명했다.

또 아직 기관투자자 또는 일반투자자에게 주식을 배정하지 않은 상태이므로 투자자 관련 문제는 없다고 덧붙였다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr