최병암 산림청장 “한국, 기후위기 속 산림복원 롤모델 될 것”

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] “1970년대 산림복원(치산녹화) 경험을 토대로 현재 국제사회가 직면한 기후위기 속에서 한국이 산림복원의 롤모델이 될 수 있도록 하겠다”

최병암 산림청장은 지난 2일(현지 시각) 영국 글래스고에서 열린 유엔기후변화협약 제26차 당사국총회의 ‘글로벌 산림 재원 서약’ 기자회견에서 이같이 말했다.

글로벌 산림재원 서약의 핵심은 영국·미국·독일·노르웨이·프랑스·한국 등 12개 국가가 2021년~2025년 열대림 보전 및 복원을 위한 공적개발원조(ODA)에 지원할 것을 공약하는 내용이다.

의장국인 영국정부는 각국 정상이 참여하는 세션 기간의 3개 행사 중 하나로 ‘산림과 토지이용’을 보리스 존슨 총리 주최로 열어 산림·열대림의 보전 및 복원과 지속 가능한 토지이용의 중요성을 강조했다.

최 청장은 정상 세션 직후 국제 기자회견을 통해 기후위기 시대에 지구 전체의 탄소흡수원, 생물다양성의 토대로 주목받는 산림의 가치와 한국의 역할을 강조했다.

한국은 1970년대 대규모 산림복원에 성공해 다른 개발도상국에 모범이 돼 왔다. 또 현재는 내년 ‘제15차 세계산림총회’ 서울 개최를 준비하며 국제사회에서의 산림분야 리더십을 인정받고 있다.

최 청장은 "한국은 과거 산림복원에 성공한 경험으로 개발도상국에게 롤모델이 됐고 현재는 내년 산림총회 개최국 지위에서 ‘글로벌 산림재원 서약’의 취지를 주도해야 한다는 국제사회의 기대를 받는다"고 말했다.

그러면서 "산림청은 대통령이 강조한 그린 공적개발원조 확대 취지에 맞춰 산림이 한국을 대표하는 그린 공적개발원조 중점 분야가 될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

