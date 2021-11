[특징주]카카오페이 '화려한 데뷔'와 함께 카카오뱅크 '급락'

[아시아경제 이선애 기자] 카카오페이가 화려하게 증시에 데뷔한 날 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 60,900 전일대비 3,200 등락률 -4.99% 거래량 1,251,935 전일가 64,100 2021.11.03 10:03 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-2일[클릭 e종목] “카카오뱅크, 이자이익·플랫폼 부문 성장세 유지”카카오뱅크, 3분기 영업익 712억...전년比 58.5%↑ close 는 급락하고 있다.

3일 오전 9시30분 현재 카카오뱅크는 전 거래일대비 4.21% 하락한 6만1400원에 거래중이다. 장 초반 6만6000원까지 추락했다.

카카오페이 상장에 대한 카카오그룹의 재료소멸과 함께 증권사 리포트에서 투자의견 하향이 나온 영향으로 풀이된다.

교보증권은 이날 카카오뱅크에 대해 적정 주가순자산비율(PBR) 5.0배에 비해 현재 주가가 고평가 돼 있다며 투자의견을 매수(Buy)에서 보유(Hold)로 하향 조정했다. 다만 카카오뱅크에 대한 연간실적은 상향조정해 목표주가는 기존 4만5000원에서 5만9000으로 올렸다.

김지영 교보증권 연구원은 "최근 주택담보대출관련 국내 환경 변화에 따른 향후 전체 주택담보대출 시장 성장률 가정치 하향 및 신용대출관련에 대해 좀 더 보수적 가정으로 적용해 투자의견 홀드를 제시한다"고 설명했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr