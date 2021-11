'중랑행복글판’ 겨울편 19일까지 접수

[서울시 자치구 뉴스] 겨울 주제로 따뜻한 감성 담아 위로 줄 수 있는 30자 이내 순수 창작글귀 ... 광진구 ‘아차산 뫼아리’ 사업 운영...홍익대 유현준 교수 ‘코로나, 기후위기 이후 도시는 어떻게 가야하나’ 주제 진행

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 오는 11월19일까지 ‘중랑행복글판’ 겨울편의 문안을 공모한다.

이번 문안은 겨울을 주제로 따뜻한 감성을 담아 위로를 줄 수 있는 30자 이내의 순수 창작글귀로 접수받으며 중랑구에 거주하거나 지역 소재 사업장에 종사하는 누구나 한 명당 작품 하나씩 응모할 수 있다.

작성한 창작글귀는 중랑구청 홈페이지 구민참여→인터넷접수 란에서 온라인 접수가 가능하며, 중랑구청 행정지원과로 방문하거나 우편(중랑구청 4층 행정지원과)으로도 제출할 수 있다.

이후 문안선정위원회 심사를 통해 신청작 중 총 6작품을 선정하며 당선작(1작품) 50만원, 가작(5작품) 각 10만원 등 총 100만원 상당의 중랑사랑상품권이 시상될 예정이다.

당선작은 문구에 맞는 아름다운 디자인을 함께 담아 오는 12월부터 2월까지 중랑구청사 외벽에 게시된다.

류경기 중랑구청장은 “추운 겨울 구민들의 글귀로 따뜻한 온기를 느낄 수 있도록 이번 중랑행복글판 겨울편에도 많은 참여를 부탁드린다”라며, “사계절을 고스란히 녹여낸 글귀를 보며 오고가는 일상 속에 작은 행복을 느끼실 수 있기를 바란다”고 말했다.

지난 가을편 공모전에서는 구민 김유자 씨의 ‘가슴을 활짝 펴고 높고 푸른 하늘을 보라, 그대 꿈 익어가는 소리를 들으리니’가 당선작으로 선정된 바 있다.

관악구(구청장 박준희)가 지난달 31일 오후 2시 ‘도심 속 광장문화 포럼’을 개최했다.

구는 일정 시간동안 봉천로 일부 구간을 차없는 거리로 지정, 광장을 조성해 구민들에게 도심 속 힐링공간을 제공하기 위해 2021년 협치과제로 '차없는 거리를 통한 관악형 광장문화 조성' 사업을 추진하고 있다.

코로나19 확산 방지를 위해 오프라인 행사가 취소됨에 따라 민관협치 실행추진단이 주최가 돼 주민들의 관심을 높이고 사업을 홍보하기 위해 포럼을 개최하기로 결정했다.

이날 포럼은 사회적 거리두기 시행에 따라 현장에는 소수의 인원만 참석해 진행, 오후 2시부터 3시30분까지 관악구청 공식 유튜브 채널 ‘라이브관악’을 통해 생중계했다.

포럼의 내용은 도시와 공간이 우리 삶에 미치는 영향, 공동체 회복을 위한 우리 도시가 나아가야 할 방향 등으로 강의와 주민들의 질의응답 순서로 진행됐다.

강의는 도시, 건축 전문가이자 활발한 저서출간과 방송출연으로 대중에게 친근한 홍익대 건축학과 유현준 교수가 ‘코로나, 기후위기 이후 도시는 어떻게 가야하나’를 주제로 진행했다.

유현준 교수는 “현재는 코로나19와 1인가구 증가 영향으로 개개인이 주로 SNS 공간에 머무르게 돼 서로간의 소통이 단절되는 시대이며, 공간의 양극화 현상이 일어나고 있어 공공에서 비용을 지불하지 않고도 사용할 수 있는 공간을 많이 만드는 것이 필요하다”고 언급했다.

주민들의 질의응답도 이루어졌다. 특히 봉천천 복원에 관한 질문이 주를 이루었으며, 하천의 복원, 도로의 공원화가 지역상권 활성화와 어떤 관련이 있는지, 그리고 어떤 방향으로 설계하면 좋을 것인지에 대한 질문이 이어졌다. 유 교수는 “하천의 복원으로 공원이 늘어나게 되면 당연히 지역 활성화에 도움이 된다. 도로는 최소한으로 하고 사람들이 도로 중간을 걷게 하는 것, 쉽게 가로지를 수 있게 만들어 접근성을 높이면 효과가 크다. 빠르게 움직이는 도시보다는 느리게 걷는 도시가 될수록 지역 활성화 효과를 높일 수 있다”라고 답했다.

포럼에 참여한 주민은 “관악구에도 사람들이 오고가고 소통할 수 있는 녹지공간이 더 많아졌으면 좋겠다”며, 봉천천 복원에 대한 기대감을 드러내기도 했다.

앞서 구는 봉천천 복원 기본구상을 위해 봉천천 복원 타당성조사를 실시했다. 현재는 지역수자원 관리위원회 심의 통과를 위해 「봉천천 하천 기본계획 변경 및 하천시설 관리대장」을 제출한 상태이며, 통과가 된 이후에는 예비타당성 조사, 봉천천 기본설계 등을 시행할 예정이라고 밝혔다.

광진구(구청장 김선갑)가 2021년 문화재청 공모사업에 선정된 양질의 콘텐츠로 11월26일까지 생생문화재 사업 ‘아차산 뫼아리’를 운영한다.

‘아차산 뫼아리’는 사적 제234호인 아차산성을 활용해 학생들과 구민의 문화유산에 대한 관심과 애정을 높이기 위한 취지로 기획되었다.

이번 사업은 온라인 프로그램인 ‘아차산성 ON AIR’와 오프라인 프로그램인 ‘아차산성 배움터’로 나누어 진행된다.

대표 프로그램인 ‘아차산성 ON AIR’는 2000여 명의 학생을 대상으로 아차산성과 관련한 주제의 공연을 줌 애플리케이션을 활용해 생중계한다.

창작 연극 ‘아차산 뫼아리’와 삼국시대 아차산성의 바보온달과 관련된 역사 연극 ‘진짜 온달을 찾아라’, 온달과 평강의 이야기를 국악 공연으로 표현한 ‘아차산의 별’ 등 다양한 공연이 준비돼 있다.

오프라인으로 진행되는 ‘아차산성 배움터’는 지역내 구민을 대상으로 제공되는 문화유산 인력 양성 프로그램으로, 광진구 문화유적에 대한 기초수업과 현장답사 및 토론수업으로 운영될 예정이다.

김선갑 구청장은 “아차산 뫼아리를 통해 학생들에게 새로운 형태의 역사교육을 제공할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 다양한 역사문화 콘텐츠를 개발해 문화재 향유의 문턱은 낮추고 품격은 높이는데 더욱 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr