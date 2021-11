해남군, 5700억원 규모 투자유치 실현

솔라시도 기업도시에 유럽마을 테마파크 조성 협약



[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군이 5700억원 규모 투자유치에 성공하며 장기성장 동력 확보에 속도를 높이고 있다.

1일 군에 따르면 지난달 29일 ㈜더츠굿와 솔라시도 기업도시 부지내에 1000여세대 주거단지를 포함한 유럽형 복합휴양시설을 조성하는 투자협약을 체결했다.

특히 지난 9월 4079억원이 투입되는 국립 농식품기후변화대응센터를 유치한데 이어 5700억원 규모의 투자유치에 성공하며, 1조원에 가까운 금액을 지역 발전의 성장동력으로 확보하는 놀라운 성과를 거두고 있다.

해남군은 투자유치를 통한 지역경제 활성화에 주안점을 두고, 1년여에 걸친 끈질긴 협의 끝에 이번 투자합의를 이끌어 냈다.

지난 2014년부터 가평에 스위스 테마마을 에델바이스를 운영 중인 ㈜더츠굿은 경기도 연천 덴마크 마을 등 전국 각지에 유럽마을 테마파크를 조성하고 있다.

군은 전담팀을 구성, 땅끝해남이라는 청정 브랜드 가치를 지닌 해남의 강점을 적극 설명하는 한편 서남권 관광 활성화를 위한 기업도시 투자유치 지원 의지를 적극 밝혀왔다.

명현관 군수는 “정부뉴딜과 전남 블루이코노미의 핵심축으로 부각되고 있는 솔라시도 기업도시에 도시비전에 걸맞는 투자유치가 확정된 것은 매우 고무적인 일이 아닐 수 없다”며 “대규모 투자유치를 통한 인구유입 효과는 물론 지역경제 및 관광활성화가 크게 기대되는 만큼 군정의 총력을 기울여 빠르게 투자가 실현될 수 있도록 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

유럽마을 테마파크는 해남군 산이면 구성리 솔라시도 기업도시 일대에 49만5000㎡(15만평) 규모로 조성된다. 해상강국이자 농업강국인 네델란드를 모티브로, 영암호와 금호호 등 소호의 풍광을 살린 친환경 유럽마을, 신재생에너지 마을을 표방한 ‘윈드몰렌(네델란드어로 풍차)’조성을 목표로 하고 있다.

해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr