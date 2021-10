CU, 말레이시아 20호점 오픈…“신규 출점·브랜드 전환 가속화”

[아시아경제 임춘한 기자] BGF리테일은 파트너사인 ‘마이뉴스 홀딩스’와 말레이시아 쿠알라룸푸르에 20호점인 ‘CU 텐키아라점’을 오픈했다고 1일 밝혔다.

이번 말레이시아 20호점 달성은 지난 10월 한 달 동안 15개 점포를 연달아 열며 이룬 성과다. 특히 이들 15개 점포 중 6곳은 마이뉴스 홀딩스가 기존에 운영 중이던 로컬 편의점 브랜드 마이뉴스닷컴의 핵심 점포를 CU로 전환한 사례다.

최근 말레이시아 내 CU의 신규 출점 및 브랜드 전환이 급물살을 타고 있는 것은 객수, 매출 등의 사업 지표가 모두 일본계 경쟁사를 압도하고 있기 때문이다. 실제 말레이시아 CU 1호점 ‘센터포인트점’은 오픈하자마자 한국 편의점의 점당 평균 객수의 3배가 넘는 1000여 명의 고객이 방문했다. 최근 오픈한 ‘IOI시티몰점’에는 하루 평균 3000여 명의 고객이 몰렸다.

말레이시아 CU의 하루 평균 매출은 일본계 경쟁사의 5배 규모다. 이는 CU의 노하우를 적용한 떡볶이, 김밥 등의 즉석조리 및 간편식과 자체 브랜드(PB)상품들이 점포 매출의 약 75%를 차지할 만큼 인기를 끈 덕분이다.

마이뉴스 홀딩스는 쿠알라룸푸르를 넘어 말레이시아 전역으로 출점 대상 지역을 확대한다. CU는 동남아시아 최대 규모의 카지노 리조트이자 랜드마크인 겐팅 하이랜드에 연내 입점을 확정했다. 동남아 대표 휴양지로 꼽히는 패낭, 말레이시아의 경제특구인 조로바루 등에도 진출을 앞두고 있다.

마이뉴스닷컴 브랜드의 편의점을 CU로 전환하는 작업에도 속도가 붙는다. 마이뉴스 홀딩스는 쿠알라룸푸르 및 수도권 주요 상권에 위치한 핵심 점포를 올해부터 순차적으로 CU로 전환할 계획이다.

현지 고객들의 인지도가 높아지면서 가맹 문의도 빗발치고 있다. 현재 말레이시아 CU는 직영점으로만 운영 중임에도 가맹문의가 이어지자 지난달부터 내년 시행 예정인 가맹 상담회를 위한 대기자 명단을 받고 있다.

BGF리테일 관계자는 “BGF리테일과 해외 파트너사의 긴밀한 협업을 바탕으로 2021년 목표했던 40점 오픈을 향해 순항하고 있다”며 ”대한민국 1등 편의점으로서 세계에 K-CVS 모델과 우리 문화를 알리고 더 나아가 파트너사의 경쟁력도 높일 수 있는 초일류 글로벌 기업으로 성장하겠다”고 말했다.

