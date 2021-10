인터컨티넨탈, 연말 앞두고 '홀리데이 투고 홈파티팩' 예판 시작

홀리데이 투고 홈파티팩 예약 판매 시작

3년간 지속적 판매 증가, 지난해 75% ↑

10일까지 네이버페이 예약·결제 시 10% 할인

[아시아경제 김유리 기자] 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 1층 그랜드델리는 연말을 맞아 '홀리데이 투고(To-go) 홈파티팩'을 다음달 31일까지 예약 판매한다고 1일 밝혔다.

최근 3년간 홀리데이 투고 상품의 직전해 대비 판매량은 2019년 40% 증가, 2020년 75%가 증가 등 매해 높은 판매량 증가를 기록했다. 호텔 측은 "올 연말 역시 붐비는 외부보다는 오붓한 홈파티를 즐기려는 고객들을 대상으로 10월 초부터 구매 문의가 이어지고 있다"고 말했다.

그랜드 델리의 홀리데이 투고 홈파티팩은 '터키', '바비큐 폭립', '버지니아 햄' 3가지 종류 중 선택할 수 있다. 티라미수 케이크, 아보카도 샐러드, 레드와인과 화이트와인 각 1병, 샹들리에 데코 캔들 등을 함께 구성했다. 모든 파티팩에는 단호박 치즈 퐁듀, 특허받은 건강식 소시지 2종, 포트와인에 졸인 무화과, 구운 밤과 옥수수, 표고버섯, 고구마, 사과, 아스파라거스 등 총 11종의 사이드 메뉴와 수제 소스가 함께 제공된다. 약 1시간 가량 보온이 가능한 테이크아웃용 박스에 포장돼 제공된다.

'홀리데이 투고 터키'는 특허 받은 초정리 천연 탄산수 염지 기법으로 24시간 이상 숙성, 조리해 고기 육질이 더 쫄깃하다고 호텔 측은 설명했다. 프리미엄 허브 버터를 발라 오븐에 저온 조리한다. 너도밤나무 훈연칩으로 12시간 이상 훈연해 맛이 깊은 바비큐 폭립과 토종꿀을 발라 버지니아주 방식으로 훈연한 버지니아 햄이 제공된다.

오는 10일까지 네이버 페이로 예약 및 결제 시 10% 할인 혜택을 제공한다. 하루(24시간) 전 예약 필수다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr