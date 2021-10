신세계百, 지니뮤직과 인디 아티스트 앨범 발매 지원

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점은 오는 14일까지 지니뮤직과 손잡고 인디 아티스트를 지원하는 프로젝트 ‘리플레이’를 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 프로젝트는 4명의 인디 아티스트들 중 신세계백화점과 지니뮤직 고객들에게 가장 많은 표를 받은 아티스트 1명을 선정해 앨범 발매와 쇼케이스, 언택트 공연 등 마케팅 활동을 지원한다.

투표는 신세계백화점과 지니뮤직 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 참여할 수 있으며, 4명의 인디 아티스트들의 곡을 30초간 듣고 1명을 뽑는다.

신세계백화점은 경기점과 대구신세계의 ‘지니뮤직홀’을 활용해 홍보 영상을 제작하고, 언택트 콘서트를 기획하는 등 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 인디 아티스트를 도울 예정이다.

신세계백화점 관계자는 “어려운 시기를 보내는 인디 아티스트들을 위해 고객들이 참여하는 특별한 상생 프로젝트를 준비했다”며 “업종을 넘나드는 다양한 협업 콘텐츠로 쇼핑을 넘어 고객의 라이프스타일까지 선도할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr