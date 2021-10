3분기 어닝시즌 중간점검, 47%가 깜짝 실적

[아시아경제 송화정 기자]기업들의 올해 3분기 실적 발표가 이어지고 있는 가운데 실적을 발표한 종목 중 절반 가량이 깜짝 실적(어닝 서프라이즈)을 기록한 것으로 나타났다.

30일 유안타증권에 따르면 유니버스200 종목(분석대상 종목) 중 66개 종목의 3분기 잠정 실적이 발표됐다. 대형주 위주로 발표가 진행됨에 따라 금액 기준 발표 진행률은 68.8%를 기록 중이다. 실적을 발표한 66개 종목 중 전망치를 상회한 종목의 개수는 31개로 어닝 서프라이즈 비율은 47.0%를 기록했다. 66개 종목의 전망치 달성률은 97.9%로 전망치를 소폭 하회한 것으로 집계됐다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,800 전일대비 900 등락률 -1.27% 거래량 17,016,151 전일가 70,700 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 삼성 계열사의 삼성중공업 유상증자 참여…주가 회복 관건은 '실적'삼성·애플, 반도체 공급난에도 3분기 시장 성장 주도… "갤럭시Z·아이폰13 효과" 코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 '2970선' 턱걸이...천스닥도 붕괴 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 103,000 전일대비 3,500 등락률 -3.29% 거래량 4,007,223 전일가 106,500 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 내년에도 코스피 2위 'SK하이닉스' 대신할 주인공 없다…"주가 부활 시그널"코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 '2970선' 턱걸이...천스닥도 붕괴국내 증시, 오후에도 약세 지속...'삼천피·천스닥' 아래로 close 의 달성률은 98.8%, 두 종목을 제외한 나머지 종목의 달성률은 96.7%였다.

삼성전자는 전망치를 소폭 상회했고 SK하이닉스는 전망치를 상회하는 실적을 발표했다. 철강 업종에서는 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 296,000 전일대비 5,000 등락률 -1.66% 거래량 405,986 전일가 301,000 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 "배터리 원료 안정적 수급" 포스코·濠 광산 합작사 후년 공장 돌린다"수소 함께 키우자" 재계 삼각동맹[클릭e종목]"포스코, 안정적인 실적 VS 불안정한 업황…목표가↓" close )와 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 44,450 전일대비 150 등락률 -0.34% 거래량 616,757 전일가 44,600 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 '현대차-현대로템 개발' 웨어러블 로봇, 농업 분야 상용화 나선다[클릭e종목]"현대제철, 올해 사상 최고 실적 전망"[컨콜] 현대제철 "수소차·연료전지·해상풍력발전 등 신시장 적극 발굴" close 이 모두 어닝 서프라이즈를 기록했고 실적 발표가 완료된 은행도 업종 전반의 어닝 서프라이즈가 눈에 띈다. 자동차의 경우 완성차 업체인 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 208,000 전일대비 2,000 등락률 -0.95% 거래량 667,275 전일가 210,000 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세'현대차-현대로템 개발' 웨어러블 로봇, 농업 분야 상용화 나선다양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감 close 와 기아차의 실적은 전망치에 대체로 부합했고 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 252,000 전일대비 11,500 등락률 -4.36% 거래량 562,004 전일가 263,500 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"현대모비스, 전동화 수익성 개선 지연"…목표가 11.8%↓현대모비스, 반도체 공급난에 영업이익 4576억원…전년比 23.5%↓[속보]현대모비스 3Q 매출액 9.9조원…전년과 유사 close 는 하회, 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 167,500 전일대비 2,000 등락률 -1.18% 거래량 155,325 전일가 169,500 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 현대글로비스, 중고차 거래 플랫폼 '오토벨' CM송 공개[클릭e종목]"현대글로비스, 글로벌 물류대란 수혜로 실적 호조"현대글로비스, ㈜푸드나무와 스마트물류센터 구축…하루 1만4000건 처리 close 는 상회하며 엇갈리는 모습을 보였다. 이밖에 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 1,500 등락률 -1.23% 거래량 2,301,006 전일가 122,000 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 복지부와 자립준비청년 홀로서기 지원 맞손LG전자, 美뉴욕 극장에 'LG 시그니처 올레드 R' 체험존 마련LG전자, 3분기 최대 실적에 강세 close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 836,000 전일대비 14,000 등락률 -1.65% 거래량 316,682 전일가 850,000 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 오후에도 약세 지속...'삼천피·천스닥' 아래로코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감 close , 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 114,000 전일대비 3,000 등락률 -2.56% 거래량 559,148 전일가 117,000 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 삼성 계열사의 삼성중공업 유상증자 참여…주가 회복 관건은 '실적'[특징주]삼성중공업, 삼성전자 등 주요 계열사 유증 참여에 강세삼성重 유증에 삼성전자·생명·전기 등 6개 계열사 참여 close , GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 41,350 전일대비 100 등락률 +0.24% 거래량 419,899 전일가 41,250 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 GS건설, 3Q 매출 6% 감소한 2.1조원…영업익 27%↓GS건설 "S&I건설 인수 참여 검토 중"LG유플러스, 5G 로봇이 건설현장 3D맵 만든다 close , 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 6,250 전일대비 130 등락률 -2.04% 거래량 2,150,851 전일가 6,380 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일대우건설, 김해푸르지오하이엔드2차 수분양자에 720억원 규모 채무보증 결정[2021 국감]고용장관 "포스코건설·삼성물산 특별감독 대상 아냐" close 등이 전망치를 하회했다.

김광현 유안타증권 연구원은 "최근 국내 증시 실적은 전망치를 하회해왔고 높아진 전망치를 또 다시 상회하는 선순환이 지속됐다"면서 "지난해 2분기부터 시작된 어닝 서프라이즈는 지난 분기까지 이어져왔고 어닝 서프라이즈는 전망치에 대한 신뢰도를 높였고 이는 곧 주가의 상승으로 이어졌다"고 분석했다.

유안타증권은 잠정치가 반영된 유니버스200 종목 기준 3분기 이익을 61조원으로 추정했다. 이는 사상 최대치였던 지난 2분기(53조5000억원) 이익을 크게 뛰어넘는 수준이다. 김 연구원은 "이미 발표된 66개 종목의 이익만으로도 42조7000억원이 달성됐고 남은 134개 종목의 전망치가 19조8000억원이기 때문에 큰 이변이 없는 한 3분기가 사상 최대 이익이라는 점은 변하지 않을 것"이라고 설명했다.

다만 3분기 실적이 전망치를 하회한다면 미래 전망치에 대한 신뢰도가 낮아질 가능성이 있다. 김 연구원은 "최근 3주간 올해 연간 전망치는 6조1000억원, 내년 전망치는 10조3000억원이 하향 조정됐는데 IT, 소재, 경기소비재를 중심으로 하향 조정이 확인되고 있다"면서 "다음 주가 지나면 업종 대표주의 실적 발표가 대부분 마무리될 것으로 보이는데 실적 결과에 따른 전망치 변화에 관심을 둘 필요가 있다"고 말했다.

