[아시아경제 장세희 기자]29일 원·달러 환율이 하락 마감했다.

이날 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날 종가보다 1.1원 내린 달러당 1168.6원에 거래를 마쳤다.

환율은 전날 종가보다 1.2원 내린 1168.5원에 출발해 1168.5∼1171.1원에서 등락했다.

원·달러 환율이 한때 1170원대까지 상승했지만, 오후 들어 다시 내려갔다.

오후 3시 30분 현재 원·엔 재정환율은 100엔당 1029.12원이다. 전날 오후 3시 30분 기준가(1030.16원)에서 1.04원 내렸다.

