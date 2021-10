윤호중 “노태우 국가장 결정 잘한 것…전두환은 있을 수 없어”

[아시아경제 전진영 기자] 윤호중 더불어민주당 원내대표는 28일 고(故) 노태우 전 대통령의 장례가 국가장으로 치러지는 것에 대해 “잘한 결정”이라면서도 “전두환 전 대통령에 대한 국가장은 있을 수 없다”고 밝혔다.

윤 원내대표는 이날 오후 노 전 대통령의 빈소가 마련된 서울 종로구 서울대병원 장례식장을 찾아 조문한 뒤 기자들과 만나 “이렇게 역사를 정리하는 게 도움이 될 거라 생각한다”며 이같이 말했다.

그는 “노 전 대통령이 온전히 평가받지 못하는 이유 중 하나는 거듭된 사과와 반성에도 불구하고 아직도 사죄하지 않는 그 분이 있기 때문”이라며 “안타깝게 생각한다”고 밝혔다. 전 전 대통령을 겨냥한 발언이다.

윤 원내대표는 “헌정 질서를 어지럽히고 돌아가실 때까지 국민들께 속죄를 해야하는 이런 대통령이 나오지 않기를 바란다”고 강조했다.

당내 광주지역 의원들 등이 국가장 결정에 반대하는 것에 대해서는 “무거운 마음으로 잘 알고 있다”며 “그렇기 때문에 아직 노 전 대통령에 대한 평가와 용서가 다 끝나지 않았다는 생각이 든다. 모든게 안타깝다”고 했다.

송영길 대표가 전 전 대통령에 대한 국가장을 반대하며 법 개정을 언급한 것에 대해서는 “필요하다면 법개정을 할 것”이라며 “법 개정이 아니더라도 전 전 대통령에 대한 국가장은 있을 수 없다”고 목소리를 높였다.

