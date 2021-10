광주 서구 유덕동 ‘벽화그리기 사업’ 진행

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구 유덕동 행정복지센터(동장 이종준)가 관내 유촌마을 내 낡고 오래된 담장에 마을의 특성을 담은 정겨운 시골풍경을 보여주는 벽화 그리기 사업을 진행했다.

28일 서구 유덕동에 따르면 이번 사업은 유덕동 자생단체, 주민자치위원회, 통장단, 보장협의체, 새마을협의회·부녀회, 자원봉사캠프 등이 참여했다.

또 서구 자원봉사센터 및 서광주농협이 후원하고, 광주일요화가회 및 호남대 벽화 동아리의 재능기부가 더해져 한층 더 수준 높은 벽화 작품을 조성했다.

벽화를 본 주민들은 “칙칙하고 생기가 없던 골목길 담장이 아름다운 벽화로 재단장됐다”며 “마을에 활기가 생겼을 뿐만 아니라 훌륭한 미술작품을 감상할 수 있는 장소가 생겼다”고 전했다.

유덕동 관계자는 “주민들과 여러 단체들이 함께 어우러져 생동감 있는 멋진 작품을 만들었다”며 “이번 벽화 조성을 통해 아름답고 쾌적한 마을 만들기에 한 발 더 다가가는 계기가 됐다”고 말했다.

