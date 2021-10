유안타증권, 우리은행 ‘WON뱅킹 비대면 증권 계좌개설’ 서비스 오픈

[아시아경제 이선애 기자] 유안타증권은 28일 우리은행 모바일뱅킹 애플리케이션(앱)으로 당사의 주식 계좌를 개설할 수 있는 ‘우리은행 WON뱅킹 비대면 증권계좌개설’ 서비스 및 이벤트를 실시한다.

이 서비스를 이용하면 유안타증권 및 우리은행 영업점을 방문하지 않고 휴대폰으로 유안타증권 계좌를 손쉽게 개설할 수 있다. 계좌개설은 우리은행 모바일 앱 ‘WON뱅킹’내 메뉴에서 증권 계좌 개설을 선택하면 가능하다.

이벤트는 2021년 12월31일까지 계좌개설 후 주식거래한 고객을 대상으로 추첨을 통해 3명에게 최신형 아이폰13 휴대폰을 1,000명에게는 현금 1만원을 증정한다. 경품에 대한 자세한 사항은 우리은행 홈페이지 및 모바일뱅킹(WON뱅킹)에서 확인 가능하다. 유안타증권 최초 주식 계좌 고객이면 주식 거래 시 현금처럼 사용할 수 있는 쿠폰 1만원을 추가로 제공한다.

또한 계좌개설하는 모든 고객에게 유안타증권 인공지능 주식거래 플랫폼 ‘티레이더’의 특화 유료서비스인 프리미엄 5종 서비스를 30일간 무료로 체험할 수 있는 이용권을 지급한다. ‘티레이더 프리미엄 서비스’는 개인 주식투자자들을 대상으로 보다 차별화된 매매환경 제공을 위해 세력의 수급, 수주 및 지분 변동 공시, AI 산출 미래가치, 계절성 등 주가 등락에 영향을 주는 특이 데이터를 HTS와 MTS 화면에 보기 쉽게 구현한 서비스이다.

전진호 디지털솔루션본부장은 “서비스 오픈으로 당사 뿐 아니라 국내 대형은행에서도 유안타증권의 증권 계좌를 쉽고 빠르게 개설할 수 있다“며, “디지털 자산관리 시대가 도래하는 만큼 앞으로도 당사의 서비스를 더 편리하게 이용할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr