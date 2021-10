[아시아경제 지연진 기자] 서호전기 서호전기 065710 | 코스닥 증권정보 현재가 20,750 전일대비 300 등락률 -1.43% 거래량 7,499 전일가 21,050 2021.10.27 15:03 장중(20분지연) 관련기사 [증권사가 엄선한 모멘텀 기대주] 위닉스, 안트로젠 외 서호전기, 두산중공업과 106억원 규모 공급계약 체결서호전기, 현대삼호중공업에 154억 규모 항만크레인 제어장비 공급 close 는 임직원 성과급 지급을 위해 자사주 4만6200주를 처분하기로 결정했다고 27일 공시했다.

처분예정금액은 전날 종가(2만1050원) 기준 처분 주식수를 곱한 9억여원이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr