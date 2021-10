큐로컴, 계열사에 대한 280억 규모 채무보증 결정

[아시아경제 박준이 기자] 큐로컴 큐로컴 040350 | 코스닥 증권정보 현재가 1,455 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 387,674 전일가 1,455 2021.10.26 15:30 장마감 관련기사 [특징주]큐로컴, 씨드모젠 복지부 코로나19 백신 구축 사업자 선정 강세…"스마젠 협력 부각"‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제큐로컴, 주가 1365원.. 전일대비 2.25% close 은 26일 계열사 지엔코 지엔코 065060 | 코스닥 증권정보 현재가 850 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 212,743 전일가 850 2021.10.26 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 덕성, 큐로, 지엔코 등 강세…윤석열 지지율 1위에 서울대·연수원 동문 재직 부각[특징주] 코로나19 백신 임상 용역 체결에 지엔코·큐로컴 강세바이오 간다! 신라젠 500배↑셀트리온 200배↑ 초저가 바닥공략 -선착순 공개- close 에 대한 280억 규모의 채무보증을 결정했다고 공시했다.

