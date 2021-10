광주 북구 '국공립어린이집 건립 사업' 공모 선정

22억원 사업비 확보…

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)는 금융산업공익재단이 주관한 국공립어린이집 건립 지원사업 공모에 선정돼 22억 원의 사업비를 확보했다고 24일 밝혔다.

이번 사업은 일·가정 양립사업의 일환으로 보육서비스 질 향상과 안전하고 쾌적한 보육환경을 조성하고자 마련됐다.

오는 2023년 3월까지 금융산업공익재단 지원금 10억 원과 국·시비 12억 원, 구비 4억 원을 포함해 총 26억 원을 들여 준공 35년이 된 국공립 문화어린이집을 신축할 계획이다.

문화어린이집은 신축 후 정원을 125명에서 130명으로 증원하고 일반아동과 장애아동이 함께 이용할 수 있는 장애아통합 어린이집으로 운영된다.

한편 북구는 3년 연속 국공립어린이집 건립 지원사업에 선정되면서 정부 국정과제인 ‘국공립어린이집 이용률 40% 달성’에 한 발 더 다가서게 됐다.

특히 지난 2019년과 2020년 하나금융그룹 국공립어린이집 지원사업 공모에 선정돼 총 51억 원의 사업비를 투입, 증흥어린이집 신축·이전을 완료했다. 내년 2023년 3월 개원을 목표로 태봉어린이집도 사업을 추진 중에 있다.

문인 북구청장은 “앞으로도 보육의 공공성 강화와 수준 높은 서비스 제공을 위해 지속적으로 국공립어린이집을 확충 등 공보육 인프라 구축에 최선을 다하겠다”고 말했다.

