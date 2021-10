이웃 2명이 물렸는데 … 맹견 풀어놓은 50대 남성 현행범 체포

부산서 순찰차 5대·119구조대 출동 포획

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 골목에 맹견을 풀어놓아 주민을 물게 한 50대 견주가 동물보호법 위반 혐의를 받아 현행범으로 붙잡혔다.

맹견 한 마리를 제압하기 위해 순찰차 5대와 119구조대가 긴급 출동하는 소동이 일어났다.

24일 부산경찰청에 따르면 이날 오후 1시 54분께 부산진구 범천동 한 골목에서 주민 2명을 물어 상처를 입힌 목줄 없는 맹견이 포획됐다.

앞서 경찰은 큰 개를 풀어놓고 행패를 부린다는 112 신고를 접수하고 출동했다.

경찰은 119구조대와 공조해 테이저건과 뜰채 등을 이용해 맹견을 포획했고, 60대 남성 1명과 70대 여성 1명 등 주민 2명이 이미 물린 상태였다고 밝혔다.

개에게 물린 주민들이 견주 A씨에게 항의했지만, A씨는 막무가내로 개를 풀어 놓았던 것으로 전해졌다.

포획된 맹견은 핏불테리어와 유사한 잡종견인 것으로 추정됐다.

경찰은 붙잡은 맹견을 관할구청에 통보해 조치할 예정이다.

