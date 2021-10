11월 지방 하늘길 열린다…'김해~사이판·괌' 운항 재개

국토교통부는 지난해 4월부터 시행된 국제선 인천공항 일원화에 따라 1년7개월간 중단됐던 지방공항 국제선을 코로나19 예방접종 완료자와 격리면제서 소지자를 대상으로 다음달부터 단계적으로 재개할 계획이라고 24일 밝혔다.

예방접종 완료자는 국내 입국일 기준 국내에서 화이자·모더나·아스트라제네카(AZ) 백신 2회 접종, 얀센 백신 1회 접종을 완료한지 2주 이상 지난 내·외국인이다.

격리면제서 소지자는 중요한 사업상·학술·공익적·인도적 목적 등 긴급·불가피한 입국을 위해 재외공관에서 발급해주는 격리면제서를 소지한 내·외국인을 말한다.

국토부에 따르면 우선 이르면 다음달 말부터 김해공항 국제선이 확대 운영된다.

그동안 국제선을 주1회 운영하던 김해공항은 현재 운영 중인 세관·출입국심사·검역(CIQ)의 업무 활용도를 높여 김해~사이판 항공편을 주 2회, 김해~괌 항공편을 주 1회 추가 운항한다. 노선별 운항 항공사는 추후 선정 예정이다.

유증상자는 김해공항 내 PCR 검진시설에서 검진을 실시하고, 확진자는 부산에서 인근 치료시설로 이송해 치료·격리한다.

집단면역이 형성되는 오는 12월에는 대구·청주·무안공항의 국제 항공편 수요가 있을 경우 방역당국 등 관계기관과 CIQ 운영재개 협의 등을 거쳐 공항별로 주 3~5회 시범운항을 한 뒤 점차 확대해 나갈 계획이다.

해외여객 수요가 더욱 증가할 것으로 예상되는 내년 설 연휴에는 김포·제주·양양공항의 국제선 수요와 CIQ 운영상황 등을 고려해 적정 운항 규모와 시점 등을 관계기관과 협의할 예정이다.

김용석 국토부 항공정책실장은 "이번 김해공항 사이판·괌 노선 증편을 시작으로 지방공항 국제선 운항이 점차 확대됨에 따라 지역 거주민들의 해외여행 편의가 크게 개선될 것"이라고 말했다.

