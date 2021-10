"이마트24서 월동 준비"…'도시어부 핫팩' 출시

이달 말까지, 립케어, 스타킹 등 동절기 상품 행사카드로 구입 시 반값

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24는 인기예능 프로그램 '도시어부'와 손잡고 핫팩 2종을 출시한다고 24일 밝혔다.

이번에 선보이는 도시어부 핫팩은 사이즈에 따라 일반(80g)과 대형(140g) 2종으로 나뉜다. 회사 측은 낚시 인구가 꾸준히 증가하고 있는 가운데 겨울철 낚시 필수 아이템이 핫팩이라는 점에 착안해 기획하게 됐다고 밝혔다. 해양수산부에 따르면 국내 낚시 인구는 2010년 652만명에서 2020년 921만명으로 증가했으며, 2024년에는 1012만명이 될 것으로 추산된다.

이번 도시어부 핫팩은 어린 물고기 보호를 통해 '지속 가능한 바다'를 만들겠다는 의미를 담아 치어(어린 물고기) 사이즈를 잴 수 있는 눈금자를 패키지에 넣었다. 해양수산부의 포획금지체장(몸길이) 정보를 넣어 누구나 쉽게 치어 여부를 판별 할 수 있도록 했다.

이달 말까지 립케어, 스타킹 등 동절기 상품을 행사카드로 결제하면 50% 할인하는 행사도 진행한다. 이번 행사에서 니베아, 바세린, 히말라야 등 인기 브랜드의 립케어 제품 14종과 이마트24 '민생스타킹타이즈'를 반값에 구입할 수 있다(1일 1회, 최대 5000원).

이마트24는 재미와 의미를 담은 핫팩과 동절기 상품 할인 행사를 통해 겨울을 준비하는 고객들에게 실질적인 혜택을 제공해 만족감을 높일 계획이다. 최영수 이마트24 마케팅팀 파트너는 "겨울철 고객들이 많이 찾는 상품들을 대상으로 행사를 기획함과 동시에 바다 생태계와 치어 보호라는 좋은 취지로 차별화된 가치를 제공하려고 한다"며 "앞으로도 재미있고 기분 좋은 경험을 할 수 있는 다양한 마케팅 행사를 펼칠 계획"이라고 말했다.

한편 예년 보다 일찍 찾아온 추위에 동절기 상품을 찾는이들이 크게 늘었다. 최저 기온이 5도(서울 기준) 이하로 떨어진 지난 16일부터 21일까지 이마트24의 동절기 상품 매출을 확인한 결과 전주 대비 핫팩은 7000%, 이프레쏘 핫아메리카노 224%, 립케어 220%, 스타킹 120% 증가한 것으로 나타났다.

