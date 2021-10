[아시아경제 장효원 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)과 밴드 콜드플레이가 협업한 '마이 유니버스'(My Universe)가 영국 싱글차트에서 5위를 기록했다. 전주보다 순위가 대폭 상승한 것이다.

22일(현지시간) 영국 오피셜 싱글차트 톱 100에 따르면 '마이 유니버스'는 전주 15위보다 10계단이나 뛰어올랐다.

'마이 유니버스'는 지난 24일 발매 이후 이 차트에 3위로 진입했다. 이후 12위, 15위를 기록하다 4주차 들어 5위로 급상승하는 저력을 보였다.

이 노래는 세계에서 가장 큰 팬덤을 거느린 그룹 방탄소년단과 상업적으로 가장 성공한 밴드 가운데 하나로 꼽히는 콜드플레이가 손잡아 큰 화제를 모았다. 특히 이 곡에는 방탄소년단 멤버들이 직접 쓴 한국어 가사도 실렸다.

한편 블랙핑크 멤버 리사의 솔로곡 '머니'(MONEY)는 이날 전주 59위보다 5계단 상승한 54위에 자리했다.

