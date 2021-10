[아시아경제 이민우 기자] 젬백스지오 젬백스지오 041590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,125 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,181,896 전일가 1,125 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 "입장료0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유?"카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?[CB발행 그후]젬백스지오, 쏟아지는 전환 물량… 아직 2000만주 더 남았다 close 는 현대엔지니어링으로부터 125억원 규모의 캄보디아 프놈펜 ' Aeon Mall Mean Chey' 쇼핑몰 인테리어 공사를 수주했다고 22일 공시했다. 이는 지난해 연결 매출액의 27.41%에 해당하는 수준이다.

