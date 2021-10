테슬라 비트코인 평가차익, 2분기 순익과 비슷

[아시아경제 조유진 기자] 일론 머스크가 이끄는 미국 전기자동차 업체 테슬라가 비트코인 가격 반등에 분기 순이익 규모의 평가차익을 올린 것으로 나타났다.

14일(현지시간) 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 비트코인은 전날 한때 5만8000달러를 넘었다. 테슬라의 현재 비트코인 보유량인 4만3200개를 기준으로 환산한 테슬라의 비트코인 보유가치는 총 25억달러다.

지난 2월 매입가인 15억달러와 비교하면 평가차익은 10억달러(약 1조1800억원)에 달한다. 이는 테슬라가 지난 2분기 벌어들인 순이익과 비슷한 규모다.

테슬라는 2분기 중국 현지 차량 판매 호조 등에 힘입어 사상 처음으로 분기 순이익이 10억달러를 돌파한 11억4000만달러를 기록했다.

다만 비트코인 평가차익은 미국 회계 규정상 무형자산으로 분류돼 3분기 실적에는 반영되지 않는다. 비트코인이 매입가보다 오를 경우 무형자산인 비트코인을 실제로 매도해 매도 차익을 실현할 때까지는 장부에 이익으로 반영되지 않는다.

반대로 비트코인 현재 시세가 매입가격과 비교해 하락하면 손상차손 처리를 하고 비용으로 반영해야 한다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 지난 3월 비트코인을 통한 전기차 구매 결제를 허용했으나 "비트코인 채굴을 위해 쓰는 전기가 화석연료를 활용해 만들어지기 때문에 비트코인이 친환경적이지 않다"는 이유를 들어 비트코인 결제 중단 발표를 한 바 있다.

이후 오락가락 행보로 비판을 받은 머스크는 지난 7월 가상화폐 관련 행사에서 비트코인 결제 재개 가능성을 시사했고 테슬라가 보유 중인 비트코인도 팔지 않겠다고 밝혔다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr