아파트 대신 빌라…서울·경기 6억원 이상 빌라 매매, 4년간 2배↑

[아시아경제 김민영 기자] 올해 서울과 경기도에서 6억원 이상에 매매된 연립·다세대 주택(빌라)이 2017년보다 2배가량 증가한 것으로 나타났다. 아파트보다 상대적으로 저렴한 연립·다세대 주택으로 수요가 몰린 것으로 풀이된다.

13일 부동산 플랫폼 다방을 서비스하는 스테이션3가 국토교통부 실거래가 자료를 바탕으로 6억원 이상에 매매된 서울과 경기도 빌라를 살펴본 결과 올해 초부터 9월10일까지 매매 건수는 3048건으로 전체의 3.5%를 차지하는 것으로 조사됐다. 2017년 같은 기간 매매건수가 1519건(2%)이었다는 점을 감안하면 4년만에 2배 넘게 증가했다.

매매가 6억원은 정책 모기지 상품인 보금자리론 최고 기준선으로 서민 주택을 판단하는 기준으로 꼽힌다. 하지만 상대적으로 아파트보다 시세가 낮아 매매가 6억원짜리 빌라는 ‘고가’에 속한다. 서울 평균 빌라 매매가는 3억4669만원이다.

특히 경기도에서 6억원 이상에 거래된 빌라가 크게 늘었다. 2017년(9월10일 기준)의 경우 6억원 이상 빌라 매매 건수는 310건(0.8%)에 그쳤지만 올해는 915건으로 3배가량 증가했다. 전체 매매에서 차지하는 비율도 2.1%로, 4년 전보다 1.3%포인트 상승했다.

2017년에 성남 분당구와 용인 기흥구, 수원 영통구, 과천, 하남 등 특정 지역에 몰렸던 6억원 이상 빌라가 올해 구리, 화성, 김포, 광명, 의왕, 평택 등으로 확대됐다는 점도 특징이다.

서울의 경우 같은 기간에 거래된 4만3715건의 빌라 매매 중 6억원 이상은 2133건으로 전체의 4.9%를 차지했다. 2017년 같은 기간과 비교해 거래건수는 76.4% 증가했고, 전체 거래에서 차지하는 비율은 1.8%포인트 올랐다.

다방 관계자는 "재개발 사업 기대감과 수도권광역급행철도(GTX), 신도시 개발 등으로 서울과 수도권 집값이 오르며 ‘고가 빌라’ 매매도 증가한 것으로 보인다"고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr