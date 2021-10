그림·시·사진, 암 환자와 보호자가 희망 담았네 … 계명대 동산병원, ‘암치유의 날’ 작품전

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 계명대학교 동산병원 암치유센터가 2021년 ‘암치유의 날’을 맞아 지난 12일부터 11월 5일까지 병원 2층 아뜨리움에서 작품 전시회를 열고 있다.

암치유센터는 암환자에게 희망의 메시지를 전하고 암을 극복하는 데 힘과 용기를 주기 위해 매년 여러 행사를 마련하고 있다.

코로나 팬데믹으로 작년부터는 전시회를 열고 있다. 이번 전시회에는 환자와 보호자들이 직접 제출한 암 치료과정을 담은 시, 수필, 그림, 사진 등 작품을 재구성해 전시했다.

박건욱 암치유센터장(혈액종양내과)은 “동산병원 암치유센터는 다학제 통합치료와 세계급 수준의 로봇수술로 치료 성과를 내고 있다”며 “질병 치료뿐 아니라 문화행사에 의료진이 함께 동행하며 공감대를 형성해 환자의 암 치유에 힘이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

동산병원 암치유센터는 통합적·전인적 치유센터를 목표로 2009년 ‘제1회 사랑과 나눔 힐링 콘서트’를 개최하는 등 지난 12년 동안 매년 다양한 행사를 진행해왔다.

또 오는 2024년 암병원 건립 및 양성자 암 치료기 도입을 통해 암 특화병원으로 도약하고 있다.

