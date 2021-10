부산교육청, 불필요 정책 103개 손봤다 … 14건 폐지 등 ‘위드 코로나’ 대비

학교 부담 주거나 비효율적인 사업 폐지·축소·개선

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시교육청이 위드 코로나에 대비해 학교 업무 정상화를 위한 교육정책 사업의 정비를 완료했다.

부산교육청은 13일 학교에 부담을 주거나 비효율적인 교육정책사업 103건을 정비했다고 밝혔다.

부산교육청은 지난 6월 교육정책사업 461건을 대상으로 부서별 자체 1차 정비를 시작한 데 이어 학교 현장 모니터링과 설문조사 결과를 반영한 부서별 2차 정비를 실시했다.

이어 ‘교육정책조정심의협의회’ 심의 등을 거쳐 학교 현장에 부담을 주거나 비효율적인 사업 총 103건을 정비했다.

이 가운데 교육행정연구수행, 첨단미래교실구축 사업 등 14건을 폐지하고, 연구학교 운영 학교 수 축소 등 11건을 축소했다. 또 부적응 아동 다중체계치료지원사업 등 25건을 통합했다.

또 감사활동, 글로벌현장학습 등 78건에 대해서는 사업 추진방법 등을 개선한다.

부산시교육청은 정비대상 사업 누락을 예방하기 위해 ‘교육정책사업 정비이력 누적 관리제’를 실시해 지속적으로 관리할 예정이다.

또 이번 교육정책사업 정비 결과를 2022년 주요업무계획에 반영해 학교 현장에 적용할 예정이다.

김석준 교육감은 “교육청 각 부서와 학교 현장의 의견을 반영해 만족도가 낮은 교육정책사업을 과감히 정비했다”며 “교원들의 업무경감뿐만 아니라 코로나 시대에 맞춰 학교업무를 정상화하는 데 많은 도움이 되도록 하겠다”고 말했다.

