[아시아경제 문혜원 기자] 도미노피자는 피자 라지(L) 사이즈를 자체 홈페이지, 앱 등을 통한 온라인 배달 주문 시 6000원 할인 혜택을 제공한다고 13일 밝혔다.

도미노피자는 다음 달 11일까지 회원들을 대상으로 매주 월요일부터 목요일, 온라인으로 피자 라지 사이즈를 주문하면 피자 1건에 대한 결제금액의 6000원 할인 혜택을 제공한다. 제휴 및 여타 할인은 중복 불가하며 일부 매장은 제외된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr